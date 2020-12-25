「電音天后」謝金燕25日歡慶46歲生日，她目前正緊鑼密鼓的排練在明年1月16日於台北小巨蛋的演唱會，她今年生日原本想低調，不想大肆的慶生，加上正忙彩排演唱會，想用工作的忙碌來淡忘生日，豈料工作人員當天特地準備豐盛大餐、蛋糕，讓她又驚又喜，她許下生日願望：「希望大家平安健康。」

謝金燕人緣相當好，收到不少生日禮物、祝福，謝金燕的經紀人球球透露謝金燕日前收到母親特別準備的禮物「保暖睡衣」，讓謝金燕相當感動，加上因為近日氣溫驟降，她在家中穿上母親送的睡衣，十分溫暖，像似家人一直貼心陪伴在身邊。

謝金燕每年生日剛好碰上耶誕節，她與家人歡慶度過耶誕，今年不例外的祝福粉絲「Merry Christmas」，更開心分享自製的皇冠蛋糕，她把工作人員送上的生日蛋糕，精心特製擺上皇冠裝飾，相當有創意，「今年超流行的你跟上了沒，姐的聖誕大餐很美式，姐的平安夜，也祝大家平平安安，姐寶的祝福姐都收到囉。」

(中時 )