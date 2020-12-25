體育署舉辦的109年度第12屆體育推手獎，今日於台北舉行頒獎典禮，美商賀寶芙榮獲「贊助類銅質獎」與「長期贊助銅質獎」雙項殊榮。賀寶芙自2008年起長期贊助國內各級棒球/籃球/鐵人三項/路跑等運動及建立運動員營養觀念，並已連續多年榮獲體委會「體育推手獎」的肯定。2019年贊助世界12強棒球賽，一起與國人為中華隊加油；同期也贊助108學年度HBL高中籃球聯賽，以企業之力，扎根臺灣運動不遺餘力。

除持續贊助國內各級運動賽事外，更長年支持各單項運動選手的個人贊助，包括已連續五年贊助鐵人三項選手謝昇諺，近年也擴大贊助自由車選手黃亭茵、空手道選手文姿云、籃球選手蔣淯安、棒球選手岳東華…等，未來美商賀寶芙也將持續贊助各領域有潛力的運動選手，為國內培育更多運動人才，為台灣爭光。

同時賀寶芙也積極協助各項運動發展，並提供專業營養諮詢，同時也舉辦為營養而跑之路跑活動，推廣健康營養之觀念，鼓勵全家人一起運動，打造健康生活! 未來，美商賀寶芙將繼續擴大多元協助各項運動發展，為臺灣培養更多運動人才。

(中時 )