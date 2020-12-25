出身朴子的新北市長侯友宜，其臉書粉專以朴子水塔作為封面照。（摘自侯友宜臉書粉專／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣定古蹟「朴子水塔」有80多年歷史，是當地重要地標，出身朴子的新北市長侯友宜，其臉書粉專還以水塔作為封面照；嘉義縣政府3年前斥資約180萬元，在水塔旁設立一座裝置藝術品，不過完工至今卻閒置，有市民批「亂花錢」；地方文史工作者陳俊哲點出說，裝置藝術品難與在地融合，非常突兀，民眾取景都要刻意閃過，加上疏於管理致髒亂，破壞整體景觀。

朴子水塔為日本昭和時期的建物，由當時的朴子街長黃媽典所倡建，以解決居民飲用水問題，它不僅見證在地用水歷史，也是朴子鄉親的共同回憶，小時候在朴子長大的新北市長侯友宜2年前特別返鄉拍片，分享兒時對水塔的滿滿記憶。

水塔為當地重要景觀標誌，不過旁邊的裝置藝術品卻疏於維護；陳俊哲指出，這座裝置藝術品有加裝流水裝置，水會從上面如簾幕般傾瀉往下，再往外流到水流狀凹槽中，可惜後來被荒廢閒置，最終演變成一個遊客拍照時，得刻意避開的「怪東西」。

縣府建設處建設管理科長林豐洲表示，這座裝置藝術當初和水塔旁景觀大道一起發包施作，為呼應水塔，所以做燈光及流水設施，顏色則仿效媽祖皇冠意象，於2017年9月完工，目前已移交給朴子市公所管理；另對於地方批評，他嘆，有些地景藝術過去常正反聲音都有，好壞本來就「見仁見智」。

市公所則表示，當初礙於經費及安全，沒有開啟流水裝置，自來水公司將進行朴子水塔整修工程，待完工後綜合地方意見，會與相關單位討論裝置藝術處置。

(中時 )