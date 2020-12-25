全球新冠肺炎疫情近期新增確診數及死亡人數大增且出現變種病毒，而台灣經253天後再出現本土案例，近幾日詢問防疫險明顯增。

全球新冠疫情愈來愈嚴重，英國、南非都出現變異病毒，而在台灣因俄羅斯芭蕾舞團團員染疫感即感受到疫情嚴重性，近期出現出現本土案例之後，民眾危機感更提高。產險今年來陸續推出的企業或個人防疫保單，產險業者表示，之前國內因防疫得當，投保情況並不踴躍，近期因再有本土案例出現，詢問防疫險明顯增，不過，截至目前為止，民眾和企業都還在觀望中，實際投保案例尚不多。

富邦產險表示，企業可以按自身面臨的風險狀況評估購買企業防疫相關保險之必要性，此類保險商品之銷售狀況穩定。截至12月，富邦產險企業防疫薪資費用保險件數約180件，承保保險金額合計約5,000萬元。

至於個人防疫險的部份，國泰產險統計主要健康險專案於今年而投保的高峰期為疫情最嚴峻的3-6月，因為緊張的外在環境而提高了民眾的投保意識，該段期間保費成長率達25％，而我國因完整的防疫政策與民眾的高度配合，從6月底起無新增境內確診患者後，成長率逐漸趨緩，3-11月累計保費收入成長10％，民眾因有落實防疫後即鬆懈了風險轉移的意識。

在出現本土案例之後，產險業私下表示，詢問者多，實投保者少。事富邦產險表示，會持續向大眾推廣防疫商品與宣導相關風險意識。

(工商 )