新版查驗章加上台灣島嶼圖騰。（移民署提供，文：陳鴻偉）

移民署25日宣布，2021年1月1日起，各機場將使用新版的入出境查驗章，在左上角增加一個「突破框架」的台灣圖騰，移民署表示，此舉象徵台灣突破外交限制框架的決心，也能提升章戳的防偽功能。

移民署表示，現行查驗章自2013年使用迄今，歷經8年歲月，為防止人蛇或人口販運集團，不法偽刻查驗章，提升證照查驗用章品質，因此在明年1月1日，全面汰換各機場、港口入境章、出境章、90天免簽章及30天免簽章，總計4顆章戳。

新款查驗章沿用2012年行政院文化獎書法家，董陽孜女士撰寫的「中華民國」、「入境」及「出境」等8字，其中入境的「境」隱含巧思，在「土」字的右下方多了一點，特別有意義，期盼新冠疫情過後，入境旅客多一點，跨境旅遊及全球經濟，早日恢復正常運作。

移民署指出，另為設計具有台灣意象的章戳印面，新版章戳的左上角，加上1個台灣島嶼圖騰，取得現行版本的梅花，台灣島嶼圖騰中間，則由護照國家代碼TWN構成，字體具藝術美感，看起來也與中央山脈相像，層層相疊，別具立體感。

新款查驗章的設計也包含「突破框架」理念，代表台灣突破外交限制框架的決心。

(中時 )