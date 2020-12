不論是紙本或電子版,當耶誕卡片出現,耶誕節的氣氛變開始洋溢。現在全世界第一張聖誕卡,則是由英國Victoria and Albert博物館(V&A)創始館長亨利.科爾設計製作的,V&A不僅收藏了這張耶誕卡,如今每年也都會販售限量獨家聖誕卡片,藉此紀念科爾館長。

第一張耶誕卡,是亨利.科爾於1843年的聖誕節所創造的產物,在忙碌的耶誕季節,他正為堆積如山卻來不及回的信件感到苦惱時,便開始思考如何用快速又方便的方式回信給所有人,他最後想到以印製卡片的方式表達祝福,於是找了藝術家朋友約翰·卡科特·霍斯利繪製他腦中的插圖。

這全世界第一張耶誕卡上,有著「給某人」的空白抬頭讓科爾可以快速填寫,而圖案則是科爾家族三代人在畫面中央舉杯敬酒,祝福語寫著「A Merry Christmas and A Happy New Year To You.」兩側則描繪了施捨行善的畫面,希望傳達節日祝賀和慈善的雙重意涵,在右下角,則有霍斯利的自畫像以及「Xmasse,1843」字樣。

科爾請印刷商印製了1000張圖卡並且發行,但當時1張卡片1先令的價格過於昂貴,因此並沒有受到歡迎,甚至被視為是失敗的商業模式,但在他之後,越來越多負擔得起的中產階級,促成藝術家威廉.埃格利於1848年設計世上第二張聖誕賀卡問世。在此後,耶誕卡的印刷工藝和設計與日促進,耶卡美學儼然成為一種過節時不可或缺的氣氛。

自維多利亞時代開始發展的耶卡,也建立了現在人們熟悉的聖誕節肖像、符號,如冬天的知更鳥、冬青樹、鄉村教堂、雪景、耶誕樹裝飾,乃至背著大包包送禮物的耶誕老人等。同時,科爾開啟了商業性耶卡的里程,如今在英國每年大概有10億張耶誕賀卡商機,而他所設計的第一張耶誕卡片,在曾在2013年以2.2萬英鎊(約82萬台幣)賣出。

(旺報 )