臺灣產險公告，原任總經理宋道平於6月12日任期屆滿退休，臺灣產險董事會日前已通過該公司執行副總經理陳昭鋒升任總經理，該人事案已經主管機關核准並於110年元月1日正式生效；原總經理宋道平則升任該公司副董事長，該人事案也於110年元月1日生效。

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(工商 )

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