臺產公告：宋道平升任副董事長、陳昭鋒升任總經理 20:492020/12/25 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臺灣產險公告，原任總經理宋道平於6月12日任期屆滿退休，臺灣產險董事會日前已通過該公司執行副總經理陳昭鋒升任總經理，該人事案已經主管機關核准並於110年元月1日正式生效；原總經理宋道平則升任該公司副董事長，該人事案也於110年元月1日生效。 上市櫃公司自編財報 KPMG：善用數位工具 2021七股鹽山「Good！菇菇！」首度亮相 (工商 ) #道平 #陳昭 #升任總經理 #臺灣產險 #總經理 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 威鋒掛牌首日大漲逾六成 中籤人每張獲利逾十萬 14:202020/12/24 財經 台灣大道鍍金門牌，台中市出現首座透明天空游泳池 03:152020/12/25 消費 《店頭市場》宏碁資訊申請上興櫃 17:222020/12/24 財經 總統派令 最高行政法院庭長吳明鴻升任院長 18:102020/12/25 政治 4大族群 外資惜售抱股過年 04:102020/12/25 證券．權證 內資財力雄厚 台股迎聖誕行情 04:102020/12/25 證券．權證 KPMG 秀財報自編解法 04:102020/12/25 全球財經 桃園榮服處攜手桃市府日月光 辦徵才 04:102020/12/24 投資理財 遭疑護航富邦金 黃天牧動怒 04:102020/12/24 財經焦點 加工絲、尼龍價漲 紡織廠迎高峰 04:102020/12/24 證券．權證 高雄加工區 邁向5G、AIoT製造中心 04:102020/12/25 產業特刊 財經熱門新聞 川普搞死華為、中芯後 一整掛企業慘爆被踢出大陸 - 財經 耶誕震撼彈 李紀珠辭新光金、新壽董事與副董事長 - 財經 - 工商 阿里驚魂夜遭大屠殺 謝金河：新華社曝一張照 馬雲不妙了 - 財經 蔣爸回中芯第一步 驚爆晶片業走向 這台廠遭點名慘了 - 財經 台積電赴美建廠大將 傳「生哥」接手 他神秘回3字 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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