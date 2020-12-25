知名港星王祖藍和華裔小姐冠軍李亞男公開戀情後，他身高162公分比女方矮13公分，所以被稱「長短腳之戀」，長跑多年後終於在2015年結婚，目前已有2個寶貝女兒；一星期前王祖藍才曬出一家四口照，今（25）日李亞男分享剛出生的小女兒Hayley正面照當聖誕賀卡，大票網友一看鼻子完全神複製王祖藍，驚嘆「基因不騙人」。

今日李亞男在微博發文，用英文寫下聖誕祝福，「Wish everyone a joyful and blessed Christmas ,lots of love」，並上傳一張在竹籃子裡的「聖誕寶寶」，看起來相當有聖誕氣氛；但細看才發現，那個寶寶就是王祖藍和李亞男的小女兒Hayley，因為大家看到她的鼻子，跟王祖藍一模一樣，閉著眼趴著的神情超萌。

李亞男分享剛出生的小女兒Hayley正面照當聖誕賀卡，大票網友一看鼻子完全神複製王祖藍，驚嘆「基因不騙人」。(圖/ 摘自李亞男微博)

王祖藍也馬上在底下回應，「Hayley寶貝肉呼呼」，能感受到他開心的心情；大票網友也被萌翻，還一度登上微博熱搜第一名，「小寶貝真的超級可愛，祝亞男姊姊和小寶貝聖誕快樂」、「這就是亞男姊聖誕節送給我們最好的禮物了」、「鼻子又像王祖藍」、「太可愛了吧這個姿勢」。

最有趣的是，一個星期前他們慶祝大女兒Gabby生日時，王祖藍還忍不住自嘲，「三個女人一台戲，不要像我就可以」，沒想到小女兒清晰正面照曝光，網友都被基因震撼到，因為鼻子實在太像了。

(中時新聞網)