立法院24日表決萊豬9項行政命令及相關法案，經過近12個小時，民進黨團提案全部過關，明年元旦將開放萊豬及30月齡以上美牛輸台，表決過程中，民進黨3立委林淑芬、江永昌、劉建國棄權沒投票。「聲量看政治」粉專公布美豬表決新聞人物的新聞聲量，林淑芬以23.51％勇奪第一名。
立法院院會萊豬開放的9項行政命令及相關議案，在野黨提案均未能通過，林淑芬、劉建國及江永昌3民進黨立委則在表決時，以棄權方式表達立場。民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，「我們昨天表決前有開黨團會議，黨團會議上就有說要黨團一致，沒有跟黨團一致的同仁很抱歉，我們一定會送紀律委員會處理」。
國民黨主席江啟臣隨即率領國民黨團在立法院集體向國人鞠躬道歉。江啟臣表示，作為在野黨，沒能擋住，非常抱歉，並鞠躬跟國人道歉。
臉書粉專「聲量看政治」指出，立法院進行美豬行政命令的相關表決，相關新聞人物的新聞聲量，以綠委林淑芬的23.51%最高，其次是國民黨主席江啟臣17.51%居次，而另一位跑票的立委劉建國則以14.33%位居第三。其他依序為蘇偉碩8.39%、蔡英文6.35%、蘇貞昌6.04%、林為洲 5.83%、馬英九4.91%、柯建銘3.94%、陳吉仲3.07%。
(中時新聞網)
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