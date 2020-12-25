立法院24日表決萊豬9項行政命令及相關法案，經過近12個小時，民進黨團提案全部過關，明年元旦將開放萊豬及30月齡以上美牛輸台，表決過程中，民進黨3立委林淑芬、江永昌、劉建國棄權沒投票。「聲量看政治」粉專公布美豬表決新聞人物的新聞聲量，林淑芬以23.51％勇奪第一名。

立法院院會萊豬開放的9項行政命令及相關議案，在野黨提案均未能通過，林淑芬、劉建國及江永昌3民進黨立委則在表決時，以棄權方式表達立場。民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，「我們昨天表決前有開黨團會議，黨團會議上就有說要黨團一致，沒有跟黨團一致的同仁很抱歉，我們一定會送紀律委員會處理」。

國民黨主席江啟臣隨即率領國民黨團在立法院集體向國人鞠躬道歉。江啟臣表示，作為在野黨，沒能擋住，非常抱歉，並鞠躬跟國人道歉。

臉書粉專「聲量看政治」指出，立法院進行美豬行政命令的相關表決，相關新聞人物的新聞聲量，以綠委林淑芬的23.51%最高，其次是國民黨主席江啟臣17.51%居次，而另一位跑票的立委劉建國則以14.33%位居第三。其他依序為蘇偉碩8.39%、蔡英文6.35%、蘇貞昌6.04%、林為洲 5.83%、馬英九4.91%、柯建銘3.94%、陳吉仲3.07%。

昨日於立法院進行美豬行政命令的相關表決 相關新聞人物的新聞聲量如下： 林淑芬 23.51% 江啟臣 17.51% 劉建國 14.33% 蘇偉碩 8.39% 蔡英文 6.35% 蘇貞昌 6.04% 林為洲 5.83% 馬英九 4.91% 柯建銘 3.94% 陳吉仲 3.07% 因選區與自我理念壓力與民進黨團投票不一致的資深立委林淑芬與劉建國，受到的討論最為熱烈。 由聲量看政治發佈於 2020年12月25日 星期五

(中時新聞網)