文創觀光升級，資策會創生處與墨策國際、宜蘭市公所合作，以繪本作家幾米於宜蘭火車站周邊的裝置藝術，結合數位科技能量，在25日發表「幾米親親宜蘭-AR讓藝術裝置動起來」APP，提供旅客線上及線下數位景點導覽體驗，預計明年年1月中旬上架。
在宜蘭市公所推動下，結合幾米品牌將幾米繪本轉化為在地景點裝置藝術，從宜蘭火車站到「丟丟噹廣場」、「幾米公園」、「幸福轉運站」及今日揭幕的市民之森廣場等，將周邊區域作整體串連，建立一個文化廊道，成為宜蘭旅遊新景點。
這個專屬APP以幾米繪本《忘記親一下》角色化身3D虛擬角色，帶領遊客一同遊玩。只要透過APP內建相機，在幾米藝術裝置掃描QR Code體驗「AR虛實互動」，即可進行數位「行李箱」蒐集，集滿可至「宜蘭幸福轉運站」兌換小禮物，並提供幾米觀光巴士動態時刻表，讓遊客能精準掌握觀光巴士的位置。
(工商 )
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