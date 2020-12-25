網紅「館長」陳之漢槍擊案，檢警追查發現竹聯幫寶和會幕後操刀，另外也追查出「紅景天吸金詐欺案」遭通緝主嫌謝忠奇今年7月間曾遭寶和會強押拘禁，逼迫他簽下5000萬元本票，其中館長槍擊案槍手劉丞浩、寶和會大組長施俊吉等人都涉案，昨日遭檢方起訴。新北地院今召開移審庭，認為他們有勾串逃亡之虞，裁定5人羈押禁見。

檢方調查館長槍擊案時，發現寶和會2018年至今年曾策畫多起槍擊、擄人勒贖、恐嚇取財案件，而綽號「小光」的施俊吉是槍擊案主要策畫人，他指派劉丞浩槍擊館長，並安排好逃亡、藏匿、投案等細節。除此之外，施俊吉得知謝忠奇是銀行法通緝犯、身懷鉅款，便夥同劉丞浩等成員，攜帶電擊棒、眼罩、手銬腳鐐、辣椒水強押他至新北市深坑某處洗車廠地下室關押，並逼迫謝忠奇簽下本票，事後謝的友人又籌措980萬元現金和300萬元支票給施俊吉一行人。

新北地檢署昨依擄人勒贖罪嫌起訴施俊吉、劉丞浩等人。新北地院今召開移審庭，劉丞浩與其餘3名寶和會成員坦承有私行拘禁謝忠奇，但否認涉犯擄人勒贖，而施俊吉則否認全部犯行，法官認為5人陳述案件過程皆不相符、且涉犯案件皆為重罪，謝忠奇也稱寶和會有提供被告逃亡的方式，因此認為他們有畏罪逃亡、勾串證人、共犯的高度誘因，因此裁定劉丞浩、施俊吉等5人羈押禁見。

(中時 )