台達電宣布，與台灣微軟、遠傳共同打造的全台第一座5G智慧生產線，將於2021年2月公開展示，台達電在生產線上佈建AOI自動光學檢測、AMR自主移動機器人，導入微軟的雲計算與HoloLens混合實境，透過遠傳的5G網路連接設備、傳輸資訊。

越來越多企業導入智慧工廠，不僅透過AI與機器學習來做光學自動檢測，快速將瑕疵品從產線中排除，或是透過無人搬運車運貨、機器手臂插件等，來盡量減少人工、提升良率與效率，進行少量多樣化生產。

台達電在2020年6月與台灣微軟、遠傳宣布，將在台達桃園研發中心展示間打造5G智慧示範場域後，台達電進一步表示，將在2021年2月正式對外亮相這條5G智慧製造生產線，包括由台達電開發、透過遠傳5G網路運作的AMR自主移動機器人、AOI自動光學檢測數據分析、混合實境遠距廠房管理與維護。

台達電表示，AMR透過5G與管理平台交換資料，於生產過程中人機協同作業，大幅縮減生產工時，並依據監測資訊搬貨、移動，提高產能，達到少量多樣、高頻換線的生產需求，AOI則以5G網路傳送檢測產生的巨量高解析度資料，大數據分析快速遠端調整製程，可即時通報稽核，並降低人力成本，有助於提高檢測精準度、產品良率與產能，這條生產線也導入微軟HoloLens混合實境與IoT Digital Twins(物聯網數位雙生科技)，以5G串接多設備裝置端輸出訊號，以智慧空間技術建立3D視覺模擬，讓設備資訊全面可視化，達成遠距廠房管理、維修與監控，加速人員培訓、累積經驗傳承，透過遠端產線巡檢也能減少人工作業維護。

(工商 )