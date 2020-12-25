「食物銀行」在台北地區25日又推進一大步！食物銀行共享園區台北旗艦店在星展銀行、和碩科技等企業界，多位台北市鄰里長及上百位志工的協助下，今天在麟光捷運站旁大我新村舊址正式開幕。

台灣食物銀行聯合會理事長方荷生指出，台灣食物銀行聯合會自2016年成立以來，一直以食物援助、建構無飢網絡為宗旨，已服務逾116萬個家戶，幫助近300萬人次。

在星展銀行(台灣)支持下，成功打造今天開幕的食物銀行旗艦店，做為匯聚、再分配各界愛心物資的集散樞紐，服務包含大安區、信義區在內的周邊10個鄰里，為弱勢家庭與急難救助家戶提供協助，預計每年可減少約2萬公斤的食物浪費，每個月還能照顧超過200家戶。

在面積近550坪的園區內，設置有貨架與點數結單櫃檯、食物儲藏室、研習訓練空間、辦公室，還有開放各鄉鎮觀摩參考的食物銀行展示區。星展銀行(台灣)贊助的新台幣200萬元，主要用於添購運送物資的「星展惜食共享車」、冰箱/櫃採買，以及修繕建置園區。

星展銀行(台灣)總經理林鑫川表示，星展集團力行永續，除了積極節能減碳，將永續精神與金融產品與服務結合，更響應聯合國減少食物浪費的倡議，推廣「食物零浪費」(ZeroFoodWaste)系列行動。星展銀行(台灣)與台灣食物銀行聯合會的合作，緣起於2020年中的「星展暖心食袋」捐贈活動。透過台灣食物銀行聯合會遍及全臺及外島的綿密網絡，超過5萬份「星展暖心食袋」得以被妥善配送、分享到需要幫助的長者與弱勢家庭手中。

林鑫川說，為了落實零剩食理念，星展銀行(台灣)繼年中捐贈社會企業物資後，再贊助新台幣200萬元，協助此次的「食物銀行旗艦店」，串聯兩家「銀行」的力量，催生食物銀行旗艦店，期望打造惜食永續生態圈，極大化糧食價值。

除了贊助成立食物銀行旗艦店，星展銀行(台灣)表示，也將持續整合企業資源，透過「倡議」(Advocate)、「活化」（Activate）、「串聯」（Ally）等「3A」主軸，教育社會大眾減少食物浪費的觀念和方法，惜食共享，星展隨行。

(工商 )