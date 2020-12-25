盛達電(3027)25日召開董事會決議買回庫藏股，買回庫藏股的目的為轉讓股份予員工，預訂買回期間為今年12月28日至明年2月27日，預訂買回張數為1200張，預訂買回區間價格落在16至30元間，且股價低於區間價格下限，將繼續買回，盛達電25日收盤價22元，仍落在買回區間內。

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