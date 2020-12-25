盛達電擬買回庫藏股 21:092020/12/25 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 盛達電(3027)25日召開董事會決議買回庫藏股，買回庫藏股的目的為轉讓股份予員工，預訂買回期間為今年12月28日至明年2月27日，預訂買回張數為1200張，預訂買回區間價格落在16至30元間，且股價低於區間價格下限，將繼續買回，盛達電25日收盤價22元，仍落在買回區間內。 台壽37億買興富發總部三樓層 聯發國際25日申請登錄興櫃股票 (工商 ) #達電 #預訂 #買回庫藏股 #買回 #擬買回 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 不敵虧損 萬達體育將撤出美股 04:102020/12/25 全球財經 新潤公司違反重訊申報 遭處違約金3萬元 19:312020/12/25 財經 台指期響叮噹 大漲128點 04:102020/12/25 證券．權證 館長槍擊案 竹聯幫11人遭訴 04:102020/12/25 地方新聞 鴻海走堅、航運股回神 台股盤中漲逾百點 11:372020/12/25 財經 《通信網路》遠傳＋台達電＋微軟 5G智慧工廠明年2月公開展示 13:582020/12/25 財經 廣達被點名 擬赴印度生產MacBook 04:102020/12/25 財經要聞 手機遺失焦急尋找 樹林警靠一APP成功尋回 16:222020/12/25 社會 櫃買中心25日董事會通過兩規章修正案 18:492020/12/25 財經 全聯家樂福愛買 拒當全民公敵 04:102020/12/25 焦點要聞 達能中山入選大陸國家級綠色工廠 04:102020/12/25 兩岸新聞 財經熱門新聞 川普搞死華為、中芯後 一整掛企業慘爆被踢出大陸 - 財經 阿里驚魂夜遭大屠殺 謝金河：新華社曝一張照 馬雲不妙了 - 財經 澳賣礦發財的好日子到頭了？ 澳專家回答超意外 - 財經 蔣爸回中芯第一步 驚爆晶片業走向 這台廠遭點名慘了 - 財經 平安夜又補澳一槍？ 陸拿蟲害當武器 全面封殺這產品 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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