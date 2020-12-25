2020年上半年淨值比全台唯一不達標的宏泰人壽，進入最後搶救階段。宏泰人壽25日公告，召開股東臨時會決議通過減資新台幣223.9億元以彌補累計虧損，減資後，實收資本額為20億31,280元。另外，今年已因為不動產未即時利用被開了五張罰單的宏泰人壽，25日也公告擬公開標售新北市淡水區新市段147、148地號不動產。

金管會在2020年4月1日祭出壽險業「淨值比」監理新指標，以2019年12月底為第1期、半年為1期的標準，若連續2期淨值比低於3％，業者必須要增資或提出改善方案，若低於2％就必須限期改善，也不排除被接管的可能性。

而2020年上半年淨值比低於3％的壽險公司只有宏泰人壽一家，宏泰人壽6月底淨值比僅有1.88％，未達到符合金管會所要求的門檻，9月底雖有上升到2.02％，但保險局只看2020年6月底、2020年12月底連二次的淨值比數據，若是宏泰人壽12月淨值比再低於2％，金管會就可能在2021年上半年「出手」介入採取必要措施。

宏泰人壽沈痾已久，近十年的經營績效中，僅有2009、2013年這兩個年度是獲利的，其餘年度皆呈現虧損，至今已連虧近7年，且今年的虧損似乎又有擴大跡象，今年第二季每股盈餘（EPS）虧損1.11元。況且，今年上半年宏泰人壽的資本適足率（RBC）僅有206.94％，低空飛過法定最低標準的200％，淨值比也僅有1.88％，未符合門檻。

宏泰人壽除了淨值比危險被金管會緊盯之外，因不動產利用率不佳吃的罰單也最多。保險局在10月份公布近五年以來因不動產違規的壽險公司共計有七家，共計罰款1,340萬元。其中宏泰人壽一家光2020年就被罰5次，總計被罰490萬元最多，皆因違反即時利用率規定，或是管理效能不彰。

因此，宏泰人壽25日董事會決議公開標售新北市淡水區新市段147、148地號土地。宏泰人壽指出，為活化資產，擬公開標售該筆不動產，董事會會授權經營團隊委託專業公司辦理公開標售事宜，現已委託專業機構辦理估價完成，並採用公開招標方式出售，為公司獲取最大利益。

(工商 )