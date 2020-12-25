行政院今（25）日宣布，海洋委員會政務副主委兼任海巡署長一職將由周美伍接任。

行政院秘書長李孟諺表示，周美伍畢業於海軍軍官學校、海軍兵器學校、國防大學、美國海軍戰爭學院、國立政治大學東亞研究所博士。曾任國家安全局副局長、國家安全局駐美國華盛頓特派員、國防大學海軍指揮參謀學院院長、副校長兼戰爭學院院長、國防部海軍司令部戰鬥系統處處長、督察室督察長、海軍一六八艦隊艦隊長等職。

李孟諺指出，周美伍於國防、國安體系歷練完整，更熟稔海巡相關業務。蘇貞昌院長希望借重他的專才，未來在海委會、海巡署發揮所長。

據權威消息指出，當初陳國恩閃退後，國安高層即有意安排周美伍回國接任。不過因國安局駐美特派員的位置實在太重要，為了要慎挑人選，因此才由莊慶達先真除接任署長。

據了解，莊慶達在接任後多次私下曾向不少人表示，「我只會短短做一個月，要等人從外面回來。」當時就有不少人猜測應該高層屬意也是海軍出身的周美伍。

至於當時外傳當時代理署長的副署長蔡長孟應該會順利扶正，但是據悉海洋事務委員會根本沒有將蔡長孟真除的名單題交給行政院，顯然早已將此位子預備好讓周美伍接任。

權威人士分析，由於海巡署已朝向第二海軍方向規劃，目前造艦計畫中，所有的大型艦艇都具備「平戰轉換」功能，因此在戰術及戰略上，已經超越目前海巡維護海洋保育、海上打擊犯罪的功用，勢必要由具備海上戰術領域專長的人選接任，加上周美伍向來與國安高層關係良好，因此接任海巡署長自然水到渠成。

(中時新聞網)