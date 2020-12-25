仁寶宣布，12月25日與高雄市政府簽署「高雄智慧城市之智慧醫療及智慧照護」合作備忘錄，將「仁寶i照護」服務與雲端衛生所系統全面導入高雄市轄區內居家服務機構、日間照顧中心、居家護理機構及衛生所，共同打造高雄智慧照顧城市，推動「智慧醫養護生活圈」。

仁寶近年深耕銀髮照顧科技商機，仁寶表示，以「仁寶i照護」服務全國長照2.0業者，也積極參與中央和地方政府推動智慧化和資訊化，另外，仁寶從長照銜接醫護，透過自行開發的雲端衛生所系統，提供看診與衛教個管的服務，日前依據高雄市政府智慧城市發展策略，仁寶以雲端服務平台為核心強項，提出「在地醫療」、「長照資源串連」、「長照管理」和「在地老化」四大目標，透過數位整合長照、醫護、居家健康、人才培育和網路安全等資源，扭轉智慧醫療和智慧照護產業競爭力，期以提高照顧業者營運績效、減輕兒女照顧負擔和提升銀髮照護人力價值，為銀髮照護鏈建立更便利、健康和快樂安心的連結。

(工商 )