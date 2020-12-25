全台首場大型戶外國民法官法新制宣導活動，「國民法官模擬法庭」於25日晚在台南麻豆區代天府廣場開庭。（劉秀芬攝）

全台首場大型戶外國民法官法新制宣導活動，「國民法官模擬法庭」於25日晚在台南麻豆區代天府廣場開庭。（劉秀芬攝）

全台首場大型戶外國民法官法新制宣導活動，「國民法官模擬法庭」於25日晚在台南麻豆區代天府廣場開庭。（劉秀芬攝）

全台首場大型戶外國民法官法新制宣導活動，「國民法官模擬法庭」於25日晚在台南麻豆區代天府廣場開庭，吸引150多位民眾參加，除了鄰近的曾文農工老師帶學生來了解最新法治常識，不少里民主動前往參與，想知道什麼是國民法官法。

「國民法官模擬法庭」活動為司法院主辦，台灣台南地方法院承辦，今日是全國第1場在廟口舉辦的宣導活動，由司法院祕書長林輝煌、台南地方法院院長董武全主持開幕儀式。

模擬法庭由台南地方法院陳欽賢法官擔任審判長，邀請曾文農工學生擔任職業法官，書記官，檢察官，被告及律師等角色，並由100多位現場民眾以電腦抽籤方式抽出「6位國民法官」及「2位備位國民法官」，由3位職業法官及6位國民法官共9人組成國民法官審判庭。

現場模擬案例是兩名鄰居因垃圾放置地點發生口角糾紛，被告持刀刺入鄰居肚子，而遭檢察官起訴殺人未遂罪。審判庭先對被害人等人以證人身分進行交互詰問，再進行言詞辯論程序，辯論後進行評議。

國民法官法就評議係規定，有罪之認定應包括國民法官及法官雙方意見在內達3分之2以上之同意決定之，否則應無無罪之認定；就科刑決定之事項，則以過半數之意見決定之。

今日的國民法官審判庭依上述規定進行評議結果認定成立傷害罪，並判處有期徒刑10月，緩刑5年，判決確定後1年內向被害人支付新台幣30萬元損害賠償，扣案之水果刀1把沒收。

活動藉由國民法官模擬法庭之方式，讓現場民眾體驗國民法官法庭的審理、評議及判決過程，因為本次案例非常生活化，且擔任審判長的陳欽賢法官審判經驗豐富，又能夠適時說明國民法官新制的相關規定，讓現場民眾也都對於即將於2023年正式實施的國民法官新制有正確的瞭解。

(中時 )