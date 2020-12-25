賽前已7勝在握的爭冠熱門之一世新大學，25日73比55輕取北市大，第8勝來得不算吃力，跨階段6連勝後，109學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽累計8勝1敗，26日如再贏文化大學，即可連2季晉八強，隊史頭一遭。

但世新全場只得73分，開季9戰第3低，「一哥」陳建銘24分、阿巴西18 分，教頭何正峰賽後小削了一下子弟兵，特別是板凳球員。何正峰表示，磨練板凳的代價不能老把場面搞得緊張兮兮，尤其平常練習都很OK，上場打出來的卻好像是另一位教練教的。

話鋒一轉，何正峰表示，如順利晉八強，明年2月8強複賽8天7戰，且場場硬戰，靠幾名主力乃至外援，很難撐完，所以板凳深度可能決勝千里，攸關4張台北小巨蛋決賽門票誰屬，也即如沒有更多的陳建銘或阿巴西，世新憑什麼搶4強門票。

出身HBL名校「綠色神盾」松山的陳建銘深知，冠軍不是那麼容易可拿，得透過不斷失敗、不斷成長，即便千錘百鍊，都還未必能如願，因而他鼓勵學弟說，要把握每次上場機會，把平常練的、個人能力，盡情揮灑，且只要是合理的攻防、出手，縱然投不進，教練都可以接受。

北市大本階段2連敗，累計3勝6敗，上季台科大畢業、本季考上北市大碩班的蔡嘉駿12分最多，王洪豪進3記三分球，與連威勝各得9分，楊博欽8分，林奇翰6分、8助攻，第一階段拿3勝的功臣之一梁予綸，上周二練球扭傷腳踝，昨天免戰，今天只替補12分鐘。

(中時 )