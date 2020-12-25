新竹市急轉彎擬緩試辦New eID ，讓內政部試辦換發計畫可能開天窗。對於計畫生變問題，行政院秘書長李孟諺晚間表示，目前先不討論時程問題，將先請內政部與新竹市府溝通。
新式數位身分證New eID元月起試辦，內政部日前公布賞金獵人計畫，眼看試辦在即，新竹市政府竟然「擺中央一道」，讓內政部十分不解。
對於新竹市政府突如身來的大轉彎，李孟諺表示，目前先不討論時程問題，將先請內政部與新竹市府溝通。李孟諺並強調，數位身分證會在確保資安與獲得國人信賴的前提下，才會推動。
(中時 )
新竹市急轉彎擬緩試辦New eID ，讓內政部試辦換發計畫可能開天窗。對於計畫生變問題，行政院秘書長李孟諺晚間表示，目前先不討論時程問題，將先請內政部與新竹市府溝通。
新式數位身分證New eID元月起試辦，內政部日前公布賞金獵人計畫，眼看試辦在即，新竹市政府竟然「擺中央一道」，讓內政部十分不解。
對於新竹市政府突如身來的大轉彎，李孟諺表示，目前先不討論時程問題，將先請內政部與新竹市府溝通。李孟諺並強調，數位身分證會在確保資安與獲得國人信賴的前提下，才會推動。
(中時 )
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