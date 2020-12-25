桃園一名人妻，晚上在某中醫診所兼職當會計，下班喝下診所張姓主任請客的冰咖啡後，失去意識，醒來被同事發現精神恍惚，報案驗傷後發現下體有張男體液，才知道遭到下藥性侵。高等法院依妨礙性自主罪，維持一審10年徒刑原判，並認定應賠129萬元，可上訴。

判決指出，受害人妻白天手機大廠上班，晚上到中醫診所兼職會計。2017年11月某日晚間，她留在診所幫忙整理文件，喝下診所張姓主任在便利店買的冰咖啡後，就不省人事。隔天一早，張男將她載到汽車旅館侵犯，完事後將她載回家。人妻醒來後昏昏沉沉，記憶斷片，無法與他人正常對談，騎機車還蛇行。面對同事詢問，她只說：「我也不知道，喝一杯老闆請的咖啡後什麼事都忘記了。」同事陪她去報案驗傷，發現體內安眠藥與鎮定劑濃度超高，而且下體有他人唾液，才驚覺遭到性侵。

經過DNA比對，確認唾液為張男所有。張男才坦承將安眠藥磨成粉加入冰咖啡，供人妻飲用。他趁對方昏迷性侵，再回診所刪除監視器檔案。此案刑事部分，一審桃園地院判張男10年徒刑，張男上訴遭被高院駁回，現在最高法院審理。

民事部分，張男提起上訴，並改口稱從未買咖啡給被害人過，也沒載她去摩鐵，一切都是栽贓，並找來診所的另一位職員作證，證明他當天並未和女方在診所獨處。但診所職員在高院審理時翻供，稱是張男要他作偽證，承辦員警調閱沿途監視器，確認張男有買咖啡、載女方去汽車旅館、還載她回家。

高院認定性侵屬實，民事部分維持原一審判決賠償薪資損失9萬、精神撫慰金120萬，合計129萬元無誤，駁回張男上訴，全案確定。

(中時新聞網)