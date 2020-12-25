矽谷機器人公司Nuro獲得加州機動車管理局(Department of Motor Vehicles，DMV)批准可推出無人自駕車送貨服務，這也是該州首度發放商業自駕車營業許可。

Nuro透過遠端人力操作，在數英里之外控制多輛自駕車，也帶領新崛起的自駕車科技走向獲利之路。

Nuro法律與政策長艾斯特拉達(David Estrada)指出，「我們在過去四年來大範圍地測試自駕技術，也建立安全操作的紀錄。」

讓這家矽谷企業表示不久後將宣布送貨夥伴。根據目前規劃，Nuro將改裝豐田的Priuses車款，在灣區南部的兩個郡建立「完全自駕模式」的車隊，並將推出客製化設計的低速R2電動車。

R2的車身較小，車內並未安裝油門或方向盤，僅有放置包裹的空間，時速上限僅25英里，目前必須在天氣良好的情況下於特定街區送貨。

Nuro自2017年起就開始在加州道路測試自駕車，今年取得該州主管機關授權在九座城市內測試兩輛無人送貨車。

Nuro在2016年由谷歌Waymo前工程師創立，總部位在加州山景城，上個月該公司透過新一輪募資取得5億美元。根據Crunchbase資料，Nuro累計已籌資15億美元，其中包括軟銀願景基金投資的9.4億美元。

(工商 )