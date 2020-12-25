吳女回顧高中遭偷拍的慘痛過往，認為這次抓色狼得到救贖。（翻攝臉書「我是萬華人」）

23歲李姓男子，24日中午潛入西門町峨眉停車場女廁，試圖偷拍22歲吳姓正妹時，遭對方發覺報警活逮，吳女事後在臉書社團「我是萬華人」po文，表示自己高中時曾遭同學偷拍，一度因隱忍而走不出陰影，這次抓到色狼而且提告，對她來說是一種救贖，因為自己終於勇敢講出來了！「終於…不會再做惡夢了！」

吳姓女子文中表示，偷拍其實是折磨她4年多的陰影，當年讀高中時，有同學在校內女廁、更衣室、浴室偷裝針孔，他後來在外面犯案被抓，警方在他家電腦中，發現上百部偷拍影片，其中1名被害人就是她。

她不滿表示，當時包括男方家人、承辦員警，都極力勸她和解別提告，甚至還幫變態說話，「你們不是同學嗎？」、「他也很後悔」、「確定要告嗎？」

吳女說後來大家真的都輕輕放下，變態繼續過他的生活，她卻一直活在此事的陰影裡，每當想起都痛不欲生。

她強調，最後悔就是當初沒勇氣公布對方，放任變態回歸社會，「明明錯的不是我們，卻只能獨自承受這些痛…」

所以這次她又遇上變態，非常生氣，決定不再放過，提告並且po網後，她覺得得到救贖，終於敢把這種事講出來了，終於…不會再做惡夢，不用再一人承受這些了。

吳女的po文引發網友熱烈按讚，安慰她很棒很勇敢、面對變態絕不能姑息，支持她的做法，也謝謝她敢把經過說出來，要讓色狼得到應有的懲罰。

(中時 )