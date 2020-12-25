NBA美國職籃傳奇球星柯比布萊恩（Kobe Bryant）在今年1月底因飛機失事，包含他和13歲愛女Gianna及其他機上人員全罹難，震驚全世界，並留下愛妻凡妮莎（Vanessa Bryant）獨自照顧另外3個女兒；聖誕佳節凡妮莎分享全家福照片，還有去年的聖誕節合照，堅強喊話「在我們心中我們永遠在一起」，惹哭球迷。

凡妮莎在柯比和二女兒Gianna過世後，一個人照顧3個女兒Natalia、Bianka和Capri，以往聖誕節他們一家都會分享全家福，向粉絲祝賀也接受大家的祝福；她一如往常在今（25）日曬出全家福，她和3個女兒坐在沙發上，一起望向鏡頭微笑。

大票球迷看到凡妮莎的照片都想起柯比，紛紛在底下留言鼓勵凡妮莎，也表達他們的思念。(圖/ 摘自Vanessa Bryant IG)

但她另外附上去年柯比和Gianna還在時的聖誕合照，像是對著在天上的祂們喊話，「在我心中我們永遠在一起，永遠不分離」，並一一寫上全家人名字「Kobe, Vanessa, Natalia, Gianna, Bianka and Capri」；去年的聖誕合照，還能看到柯比露出燦爛笑容，一手抱著小女兒Carpi，另一手攬著凡妮莎，Gianna則依偎在柯比的肩膀，一家人看起來相當幸福。

大票球迷看到凡妮莎的照片都想起柯比，紛紛在底下留言鼓勵凡妮莎，也表達他們的思念，「突然淚目，才發現（柯比）已經離開了很久」、「回不去的過去，曼巴精神永存，祝凡妮莎一家幸福快樂」、「生活的模樣就是少了些人就少了些色彩，但是仍然需要網錢看」、「嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚，忍不住又哭了」、「聖誕節快樂，看到這個還是挺男受的」。

(中時新聞網)