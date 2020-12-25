近日「公共政策網路參與平台」有網友提案，將國、高中的到校時間從7點半延後至9點半，經過2天審核後成案，短短10天就有8000人連署，通過附議階段，引發兩派論戰。事實上類似議題早在2年前就有人提過，當時教育部的回應也曝光。

網友在12日提案「國高中上課時間改為9:30到5:00」，審核2天後14日上線開放連署，截至25日晚上9點半，已有8038人附議，進入最後的機關回應階段，回應期限在明年2月23日。

截至目前，附議者有8038人，已達最後的機關回應階段。(圖／公共政策網路參與平台)

消息曝光也引發各路學生、網友唇槍舌戰，支持者認為早起、早自習跟朝會根本沒意義，學習效率與集中力只會下降；反對者則批評晚2小時到校，只會有更多人晚2小時睡，到時上課打瞌睡的一樣一堆，且出社會後7點上班要怎麼適應？

事實上早在2017年就有人提案，將高中、國中、國小上課時間一律更改為早上9點到下午3點，也引發不少討論，對此教育部在2018年1月回應，表示：「若縮減學生上課時間，將造成學生無足夠時間學習所定內容及培養基本素養，也將學生課間活動時間壓縮；且學生課後學習、活動安排需相關配套措施，方能引導學生依興趣進行多元學習，達成適性揚才的目標」。

教育部指出，如將學生在校上課時間改為上午9時至下午3時，涉及課綱所定課程學分(節)數刪減，又刪減課程學分(節)數將連動影響學生的基本學力及銜接大學進路問題，並將衝擊學校現行教師員額數規定，或造成現行所定教師每週基本教學節數不足等問題。

教育部也補充，如真要調整學生上課時間，國民中小學部分，學校可依各該主管機關訂定的「國民中小學學生在校時間」規定自行安排；高級中等學校部分，各校可彈性調整部分上課日時間為上午8時到校，另落實由學生自主選擇是否參加學校於學期中辦理的課業輔導(第8節)。

(中時新聞網)