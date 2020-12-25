台塑企業暨王詹樣公益信託(台塑企業暨信託創辦人：王永在)獲頒，教育部體育署2020年體育推手獎贊助類「金質獎」及「長期贊助獎」殊榮。該獎於25日由蔡英文總統蒞臨頒獎，長庚醫療陳昱瑞董事代表受獎。

這是該機構 自2011年起，連續10年獲頒體育推手獎贊助類「金質獎」，其中「台塑燃星計畫」及「台塑未來之星」分別於2015年及2017年獲頒「長期贊助獎」，今年「燃星計畫」亦再次獲得「長期贊助獎」獎項，推廣體育運動備受肯定。

受新冠肺炎疫情影響，全球賽事陸續取消及延期，不免讓選手 對未來的體壇生涯產生諸多不確定性，但贊助選手們仍不放棄持續 在國內訓練提升水準，各個蓄勢待發，準備在國際體壇大展身手， 而選手們堅持不放棄的精神也為低迷的社會氛圍注入一股積極向上的正能量。

台塑企業暨王詹樣公益信託自2011年起啟動「台塑燃星計畫」，贊助撞球、網球、桌球、羽球等項目之年輕潛力選手出國參賽經費，汲取國際賽事經驗。同時也贊助辦理「台塑盃男/女子職業網球錦標賽」及「台塑盃亞洲花式撞球錦標賽」等基礎職業賽事，協助我國年輕 有潛力的選手爭取積分，在國際排名上取得一席之地。並於2012年 展開「台塑未來之星計畫」，贊助網球及高爾夫年輕有潛力的選手至國外參加訓練營，在國際級環境中接受訓練，提升實力。

另為更全方位照顧體壇之星，自2016年起透過長庚醫療體系提供兩項計畫贊助選手免費健檢、特約門診等服務，讓選手們接受完善的醫療 照護，維持良好的身心狀態，更無後顧之憂的迎接每一場挑戰。10年來累計體育贊助達2.7億元、282人次選手，獲得超過309項國際賽事冠軍。

自今年8月起已有部分賽事開賽，選手經評估自身健康狀況並配合各國隔離檢疫措施，不畏艱難地出國參賽且獲得好成績。包含「台塑之星」桌球選手林昀儒拿下德國公開賽混雙第3名；「台塑未來之星」網球 選手曾俊欣在德國漢堡網球賽獲得男單亞軍；「台塑之星」葛藍喬安娜在2站的埃及沙姆沙伊赫網球賽拿下1座女單冠軍及1座女單亞軍。

台塑企業創辦人王永在為紀念母親王詹樣女士，及延續母親回饋 社會之美意，於2006年捐助成立王詹樣公益信託，長期致力於各種 慈善事業，總裁王文淵接任主任委員後，秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，依照社會發展需求，積極投入公益活動、關懷社會，除關懷毒品犯收容人推動「向陽計畫」外，另設置「兒少機構獎助學金」、推動「罕見疾病醫療及經濟協助」、「受暴家庭經濟 協助」、「獨居老人送餐計畫」及「臺灣特色文化發展計畫」、「燃星計畫」、「未來之星」等公益項目，希望幫助社會上需要幫助的人，同時也希望能拋磚引玉，吸引更多企業團體一起加入，共同做公益，讓社會更美好、更和諧。

另外，王文淵注意到 社會毒品氾濫問題嚴重，而且每一個收容人背後就是代表一個家庭，他也表示：「幫助一個收容人，就是幫助一個家庭」，因此投入監所 教化業務。從2006年起由王詹樣基金會陸續與雲林第二監獄、台北 監獄、高雄監獄合作，針對毒癮愛滋收容人辦理「彩虹計畫」。因為成效良好，於2012年再由王詹樣公益信託(台塑企業暨信託創辦人：王永在)將計畫往前推展到毒品犯收容人，與雲林第二監獄及高雄監獄合作推動「向陽計畫」。

「彩虹計畫」及「向陽計畫」成效顯著王詹樣基金會「彩虹計畫」及王詹樣公益信託「向陽計畫」均以三管齊下的方式，對毒癮愛滋收容人及毒品犯收容人施予生理衛教、心理輔導、技職訓練課程，幫助收容人戒除生理及心理毒癮，並學習一技之長，輔導考取專業證照，協助他們找工作。目前辦理的技職訓練 課程包含農園藝技訓、生命禮儀服務、腳踏車維修技訓、電腦硬體檢修、指甲彩繪、足底按摩等。同時辦理「家庭日」活動修補學員家庭關係，活動中讓學員展現學習成果，讓家人看到學員的改變，更能透過活動讓學員感謝家人無私的付出。兩項計畫均配置個案管理師執行計畫，並在收容人出獄後，進行追蹤輔導，幫助他們順利回歸家庭及社會，以降低再犯罪比率。

「彩虹計畫」及「向陽計畫」截至到2020年底共有3,134位學員結訓、其中有1,327位學員於受訓期間考取技職證照，投入經費超過1.3億元。目前已經有1,791位出獄，兩年內因毒品案回監率從一般的60%~80%大幅降低至10%左右，執行成效非常良好。

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