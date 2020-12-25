麗晶精品即日起1月3日推出「耶誕禮讚購物季」活動，除集結50多家國際精品推出獨家且專屬的商品與禮盒外，還有全台獨家的頂級生活廚飾品牌COQUOLOGY料理生活全新開幕，和台隆手創館打造的「璀璨耶誕市集」、天母網美咖啡廳NEIGHBORS CAFÉ 2家期間限定快閃店，帶來各式精緻生活選品和美式家庭甜點，讓近年極力經營的「精品美食生活聚落」更趨完善。

麗晶精品快閃，台隆手創館-麗晶獨家，和風棉笑手帕（柴犬），價格店洽。（麗晶精品提供）

全新開幕的COQUOLOGY料理生活，除了有海外精選的高級料理用具外，也設有風格獨具的咖啡廳，將陸續邀請不同的星級名廚以及人氣調酒師客座快閃；台隆手創館也首次與五星級酒店合作推出台隆手創館晶華酒店快閃「璀璨耶誕市集」，有一系列麗晶精品獨家商品；天母在地的美式網美咖啡廳NEIGHBORS CAFE，15日起在B2快閃2個月，每日提供各式經典美式甜點、鹹食，包括專為麗晶精品獨家設計的太妃糖咖啡及花生醬美式手工軟餅乾，耶誕期間也會推出獨家設計的耶誕特別禮盒和一系列與各藝術家合作的聯名手作課程。

「耶誕禮讚購物週」活動期間，於麗晶精品單日消費滿2萬元，可獲贈Woodbridge by Robert Mondavi Merlot 紅酒；單日消費滿5萬元，可獲贈限量La Colline超智能激活水噴霧；單日消費滿10萬元，可獲贈限量MIA BOUTIQUE- RON DORFF 品牌經典Discipline Tote提袋；單日消費滿30萬元，可獲贈限量BVLGARI 黑茶中性香氣與蠟燭禮盒；單日消費滿50萬元，可獲贈限量BVLGARI LE GEMME IRINA 秀玉寶石女性香水。

台新、花旗、滙豐、聯邦銀行及合作金庫也有禮券回饋，美國運通白金卡會員除可獲得2倍積分回饋、Centurion會員3倍積分外，更推出累計滿額回饋刷卡金，及消費滿百萬元再加贈1萬會員酬賓積分等多重回饋禮遇。

麗晶精品快閃，台隆手創館-麗晶獨家，福福御守護唇膏4g，價格店洽。（麗晶精品提供）

麗晶快閃Neighbors Cafe_店內主打紅蘿蔔蛋糕，6吋750元、1片170元。（麗晶精品提供）

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