近日媒體披露，未來授權在台出版的陸書需「申請許可」，才能取得ISBN書號和明年要實施的圖書免稅資格，引起出版界譁然。文化部在25日晚間以新聞稿回應，為簡化圖書免徵營業稅申請程序，業者在申請ISBN時，資料將同步帶入，進行免稅認可以及大陸地區圖書發行許可。意即，「陸書送審」勢在必行。

文化部於新聞稿中表示，「大陸地區圖書發行申請許可及免稅審認，不影響ISBN的核發。」然而業者申請ISBN時，系統若自動進行免稅認可及陸書發行許可，業者其實無從選擇，不管書籍要不要申請免稅認可，或是陸書要不要申請許可，為簡化程序，都會自動進行。

雖然就是要審，但文化部也表示，針對大陸出版品許可辦法的不合時宜之處，將邀集出版公協會、業者等，諮詢各界意見，研議修法。修法將以「精準規範、低度管理」為原則，朝「出版業者自律」或採「建立公約」的方式，以及合乎法規程序的方向研修。

文化部在新聞稿中表示，台灣民主自由是國人多年努力的成果，在民主自由的環境之下，絕無思想審查的可能。大陸出版品許可辦法的落實，是為民主防禦機制的體現，避免被不具善意的國家利用，反而破壞台灣的民主自由。

(中時 )