耶誕夜驚魂！高雄大魯閣草衙道遊樂區摩天輪25日晚間8時43分突然發生故障，14位遊客受困於半空中，消防局獲報後即刻派員到場搶救，一小時後成功疏散，摩天輪也恢復通電運轉。
高市消防局勤務中心接獲報案後，派遣苓雅、成功、前鎮分隊及特蒐中隊人員趕往救援。
據了解，事發當時大魯閣草衙道摩天輪共計6節車廂載客、有14位遊客受困，消防人員到場後配合工作人員逐車廂進行疏散，所幸過程無人受傷，摩天輪詳細故障原因須待技師調查後才能釐清。
(中時新聞網)
耶誕夜驚魂！高雄大魯閣草衙道遊樂區摩天輪25日晚間8時43分突然發生故障，14位遊客受困於半空中，消防局獲報後即刻派員到場搶救，一小時後成功疏散，摩天輪也恢復通電運轉。
高市消防局勤務中心接獲報案後，派遣苓雅、成功、前鎮分隊及特蒐中隊人員趕往救援。
據了解，事發當時大魯閣草衙道摩天輪共計6節車廂載客、有14位遊客受困，消防人員到場後配合工作人員逐車廂進行疏散，所幸過程無人受傷，摩天輪詳細故障原因須待技師調查後才能釐清。
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