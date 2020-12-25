台北一名綽號「倪安」的女子近日在西門町商圈公開徵男友，只見她穿著蘿莉塔風格服裝席地而坐，一旁白板則列出徵友條件，吸引不少路人側目。事後，倪安在個人IG宣布喜訊，興奮地說自己已經找到男友，不料短短數天過後，她突然自爆2人已分手，原因是男方跟「女閨密」同住，過去還有「多人運動」黑歷史。

《ETtoday新聞雲》報導，倪安之前曾在西門町商圈公開徵友，當時她在白板寫下擇偶條件，搭配一身蘿莉裝扮，引發熱烈討論；自從在街上舉牌後，倪安收到不少交友邀請，但多數都是渣男，甚至有變態傳送生殖器照片，然而她仍沒放棄徵男友，後來又在PTT的AllTogether板上列出條件，希望找到適合的另一半。

本月20日，倪安在IG上公布喜訊，透露自己已有對象，除了感謝網友的祝福外，也期許這段感情可以持續。沒想到，倪安今（25日）突然在臉書社團「爆廢公社二館」自爆，她和男方交往3天後就決定分手，因為對方目前還和女閨密住在一起，就算自己提出要求，他也不願意搬家，只好忍痛放生。

報導指出，倪安表示，包含男友在內的4人都覺得自己有問題，認為她限制伴侶的自由，讓她無奈直呼「我只想跟我的男人好好的在一起很怪嗎？」不僅如此，倪安還加碼爆料，男方過去曾和女閨密玩過4P多人運動，基於上述黑歷史，儘管他現在再三保證不會逾矩，她也很難放心，所以最後決定分手。

(中時新聞網)