台南市新營轉運站25日起試營運，班車均有依規定停靠，運作順利。（台南市交通局提供）

台南市新營轉運站兼負國道客運、公路客運、市區公車與計程車轉乘的重責大任，25日起試營運，先進駐的公車路線有統聯客運2條國道客運路線，嘉義客運5條公路客運路線，以及大台南公車棕幹線等15條市區公車路線。

台南市公共運輸處表示，首日試營運相當順利，班車均有依規定停靠，未來亦會持續宣導民眾乘車資訊和動線，並加強站內人員熟悉各項設備運作，期能在正式開幕時提供完善服務。

新營轉運站造價1.4億元，耗時2年建造，建築物結合月津古港的風帆意象，和呼應嘉南平原稻穗暖陽的色彩計畫，站內規畫9席大客車月台，分別提供國道客運、公路客運及市區客運公車停靠，東側設置計程車排班區，西側停車場共設置汽車80席及機車73席停車格位。

交通局局長王銘德指出，新營轉運站是市長黃偉哲在溪北地區相當重視的指標建設之一，更是大新營地區重要的交通門戶，提供國道客運、公路客運、市區公車、計程車、停車場等全方面的交通服務。交通局特別安排在正式啟用前展開試營運，期能將所有設施和服務調整到位。

王銘德指出，新營轉運站委託漢程汽車客運公司營運，未來將陸續招商，站內商業空間適合百貨、餐飲、娛樂等多元行業經營，除提供候車購物需求，也可帶動「車站經濟」成為大新營區市民朋友消費的好去處。

公共運輸處處長吳俁之表示，25日起新營轉運站進駐的公車路線為統聯客運1612、1628等2條國道客運路線，嘉義客運7207（嘉義─竹子腳─鹽水）、7208（嘉義─重寮─鹽水）及新營客運7407（新營─朴子）、7408（新營─好美里）、7410（新營─布袋商港）等5條公路客運路線，以及大台南公車棕幹線、橘9、橘9-1、黃1、黃2、黃3、黃4、黃5、黃6、黃6-1、黃7、棕1、棕2、棕3、棕3-1、等15條市區公車路線。

其中，每日有193班次行經新營市區及新營火車站，221班次可聯絡大台南境內後壁、東山、柳營、六甲、下營、北門、鹽水、學甲、佳里等地，中長途則可連結朴子、義竹、台中、台北或高鐵嘉義站，無論長中短途旅客均非常便利。此外，現正熱烈舉辦的「月之美術館」活動，及未來月津港燈節、蜂炮、蘭展均可於此做為轉運中心，兼能帶動地方觀光發展。

(中時 )