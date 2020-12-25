家樂福近年積極推動「食物轉型」計畫，其中「非籠飼雞蛋」成效顯著，據最新統計，家樂福門市從2018年僅3支非籠飼雞蛋產品，迄今已有高達24支，幾乎是目前市面上販售非籠飼雞蛋品項數最多且最完整的通路；同時，2018年非籠飼雞蛋銷售僅占家樂福蛋品銷售的4％，目前更已大幅提升至22％以上！

瞄準消費者對於經濟動物的動物福利意識提高，家樂福也逐步實現2018年時喊出的「非籠飼雞蛋」承諾，繼2018年底家樂福在全國門市設置「非籠飼友善雞蛋專區」、2019年家樂福推出第一款自有品牌雞蛋，採「非籠飼-平飼飼養」後，即日起再推出以更高標準飼養的「家樂福嚴選非籠飼放牧蛋」。

家樂福表示，此次家樂福與友善雞蛋聯盟成員的御品園牧場合作，推出家樂福嚴選非籠飼放牧蛋，希望持續以通路力量翻轉消費市場，同時也不停歇朝向2025年目標繼續邁進，希望讓台灣成為亞洲第一個非籠飼雞蛋的市場。

家樂福並指出，為協助非營利組織持續推動改善經濟動物福利，即日起每賣出一盒「家樂福嚴選非籠飼放牧蛋」，家樂福就捐出一元，給長年推動改善各項動物處境的台灣動物社會研究會，繼續投入改善經濟動物處境。

為推廣非籠飼雞蛋，家樂福表示，這兩年與台灣動物社會研究會攜手，除了推動友善雞蛋聯盟標章、倡議宣導翻轉民眾對雞蛋的認知，從非籠飼雞蛋專區、熟食、禮盒並延伸到加工食品，就是希望讓民眾能更方便購買到善待母雞的雞蛋，同時也在賣場更舉辦許多食育講堂，讓消費者更知道產地到餐桌上的過程，也了解非籠飼雞蛋的重要性。

家樂福企業社會責任暨溝通總監蘇小真說，家樂福不斷思考如何發揮企業社會責任及永續議題，透過跨域攜手合作，希望用行動告訴消費者：「落實食物轉型，家樂福是認真的！」她也說，每一個生命都值得最好的，不論是消費者還是產蛋的母雞，民眾都可以透過消費的力量，讓人與動物、環境都更美好！

(工商 )