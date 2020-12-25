行政院中部辦公室推動黎明市集成為具有文化傳承、活動展演、居民交流等機能，融入地方居民生活脈絡的常態性活動。（行政院中辦提供／盧金足台中傳真）

行政院中部辦公室執行長蔡培慧指出，在黎明廣場辦理的有機聯合市集活動，目的有三個，第一，台中市是中台灣消費中心，可充分將南投、彰化及苗栗農友生產的優良產品來與市民交流分享。（行政院中辦提供／盧金足台中傳真）

行政院中部辦公室與修平科大合作，25日在行政院中部聯合服務中心前廣場辦理微笑黎明有機農夫市集與達利小農市集聯合市集活動，行政院中辦執行長蔡培慧、副執行長洪宗熠、外交部中部辦事處長翁瑛敏及南屯區三義里長陳惠鈴都到場為來展售的小農加油打氣，一起為這些堅持理念的小農拓展行銷通路。

蔡培慧表示，微笑黎明有機農夫市集主要販售由在地小農生產的有機、無毒、當令蔬果、養生保健、天然農產加工品為主，成立迄今已有7年，深獲在地社區與居民好評。

中辦特別安排與修平科大大學社會責任實踐計畫的達利小農市集合作，辦理聯合市集活動，希望藉由與在地社區、消費者面對面溝通的機會，推廣有機農業理念及食農教育，並協助農友們拓展行銷通路。

蔡培慧說，在黎明廣場辦理的有機聯合市集活動，目的有三個，第一，台中市是中台灣消費中心，可充分將南投、彰化及苗栗農友生產的優良產品來與市民交流分享。第二，有機農夫市集不只有吃、有喝，也有日常生活所用的，而且陳列販售的都是比較健康的食品與用品。第三，時值歲末過年期間，市集農友準備很多年節的禮物，號召踴躍來採買。

修平科技大學專案計畫中心主任李文明說，該校大學社會責任實踐計畫主要是協助農業地方創生，任務是協助小農解決農業缺工、拓展農產品銷售及虛實通路整合等三個問題，今天在黎明廣場舉辦的聯合市集屬於實體通路的街區市集。

李文明表示，以行政院中辦為中心的黎明新村周邊有著良好的生活環境與機能，修平科大希望藉由計畫協助，讓黎明市集成為一個具有文化傳承、活動展演、居民交流等機能，融入地方居民生活脈絡的常態性活動。台灣如果處處有這類小而美的市集，就會成為一個非常美好的地方。

(中時 )