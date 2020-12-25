就在談判多年的中歐投資協議接近最後簽署關頭之際，歐洲媒體發表評論認為，歐洲的企業界希望能盡快與中國大陸簽署投資協議，其中德國政府在汽車業者施壓下，可能在強迫勞動議題下退讓，此舉將斷送歐美聯手迫使中國大陸讓步的機會。

《德國之聲》引述維也納《標準報》的評論稱，歷經多年的談判後，北京突然想要在年底前和歐盟簽署雙邊投資協議。「對於中國而言，這將是一次外交上的成功，能夠歐美重新結盟共同應對中國時，離間歐美之間的關係。偏偏德法兩國也在尋求儘快簽署協議，真叫人尷尬。」

評論指出，為了這項協定，歐中雙方已經進行了7年的談判拉鋸戰。根據現在披露的資訊，新的協定既不會取消投資中國市場的合資股比限制，也不會終結強制技術轉讓，更不會為歐洲企業提供公正的市場准入。

評論認為，北京還拒絕了杜絕強制勞動條款，中國未來可能是新冠疫情下的經濟贏家，歐盟非但沒有對此表明自己立場，反而視而不見，屈從於德國汽車廠商的壓力，這真是在錯誤的時間出爐的一項錯誤的協定。

柏林的《世界報》則以「錯誤的時間、錯誤的協定」為題發表評論稱，「難道我們全忘了嗎？2001年西方為中國加入世貿組織鋪平了道路，當時曾許諾說，這會促使中國的轉變。這真是一個錯誤！」延續了7年的歐中投資協定談判似乎在最後階段陷入僵局，原因是雙方在多個問題上仍有分歧。

評論說，歐中投資協定中，中國雖然作出一些小的讓步，但是總體局面不會因此發生改變。今後，歐洲企業依然不會擁有充分的中國市場准入權，中國政府也會繼續為本國企業提供不公正的補貼。美國新總統拜登很可能願意和歐洲攜手對中國施壓，迫使後者作出真正的讓步。如果歐洲現在和中國簽署了協議，西方就錯失了一次束縛中國的機會。

(中時新聞網)