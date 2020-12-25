北京疫情陸續傳出零星病例，面對即將來臨的元旦與春節，防疫工作面臨重大考驗。北京頒布多項措施，嚴控進京人員，並倡導民眾非必要不離開北京，同時壓減各類年節活動。

大陸北京市政府新聞發言人徐和建25日在新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會表示，北京連續於23至24日報告新增無症狀感染者，引起高度重視。為此將於年節期間實施嚴格防疫措施。

陸媒引述北京市副秘書長陳蓓表示，在常態化疫情防控下，做好北京元旦與春節期間的疫情防控，關鍵是減少人員流動和人員聚集，同時需加強個人防護，非必要不出京也不出境。

報導指出，北京將繼續嚴格境外和國內中高風險地區人員進入北京的管理，對每日直航入境北京航班旅客規模，繼續實行總量控制，嚴格實行「14+7」集中醫學觀察和健康監測。

另外，規範原則上不舉辦各類廟會、體育賽事等大型聚集性活動。公園景點也將以限量、預約、錯峰措施管控。在宗教場所，壓減進香祈福活動。

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