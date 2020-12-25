第六屆「行政院中區婦女企業諮詢委員會」，25日頒發中區婦女企業諮詢委員聘書。（行政院中辦提供／盧金足台中傳真）

中台灣發展快速，其中關鍵是很多的企業家都是展現女力。（行政院中辦提供／盧金足台中傳真）

行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧25日出席在台中蔦屋書局所辦理的第六屆「行政院中區婦女企業諮詢委員會」，頒發中區婦女企業諮詢委員聘書，並和與會委員座談聽取委員建言，期許婦諮會展現「女力」，也協助企業經營與地方發展扮演更重要的角色。

為團結婦女企業，整合相關資訊與資源，給予國內婦女企業更多元協助及提升婦女企業聯繫合作，行政院中部聯合服務中心於今年8月輔導成立第六屆「行政院中區婦女企業諮詢委員」，希望團結中、彰、投、苗等地區婦女企業，整合相關資訊與資源，給予國內婦女企業更多元協助及提升婦女企業聯繫合作。

蔡培慧指出，中台灣發展快速，其中關鍵是很多的企業家都是展現女力，就是美麗女人的力量，女力展現看到的女性韌性，行政院中部辦公室以行動力重新籌組婦諮會。

蔡培慧強調，行政院中辦積極協助區域內企業解決經營過程的難題，攜手奮進，面對這次疫情的衝擊，行政院中辦就與信保基金、銀行團等單位合作，提供多種不同的紓困協助模式，更與經濟部商業司，針對企業電子商務轉型與消費者客戶服務的部分推出一系列內、外的訓練課程，希望協助企業增加競爭力。

苗栗縣日出溫泉渡假飯店總經理張玉麗指出，女人掌握半邊天，很多事都是女人在處理，藉婦女企業諮詢委員會的機會，綜整各地產業的看法，討論出可行方案來向政府單位反映，服務業面臨的員工流動率或者是引進外勞的問題，透過會議將基層的意見向上反映，以利未來政策規劃參考。

行政院中區婦女企業諮詢委員會祕書長蔡美華說，中、彰、投、苗4個縣市的諮詢委員通常是在地的中小企業主，產業政策可以提供相當多的意見，包括一例一休，或者是工業區的用地問題，都可提供很多具體的意見來協助政府做產業轉型。

(中時 )