學弟隊友變今日對手、昔日恩師變對手教練，政大大四前鋒洪楷傑25日帶著既矛盾、又微妙的心理出賽，出身高苑工商的洪楷傑三分球6投中3，攻下18分、4抄截，領軍93比66擊敗台灣體大，跨階段5連勝，109學年度富邦人壽UBA公開男一級預賽累計8勝1敗。

這也是政大一級隊史首遇台體，且台體本季甫由高苑教練「鐵娘子」田本玉接掌兵符，過去兩季都效力政大的前鋒陳郁仁，也是高苑畢業的「田媽」昔日子弟兵，本季轉學到台體，再回田本玉麾下，且重返待了兩年的前母校政大體育館，首度與政大的昔日隊友變今日對手。

特別是第一次跟高苑起一路並肩作戰的隊友，首次穿上不同戰袍，無論洪楷傑或陳郁仁，乃至「鐵娘子」田本玉，都難抑複雜、多元的情緒，因而，未戰氣氛就不太一樣，即便政大的歡樂主場，都難掩洪楷傑、陳郁仁、田本玉等人的濃濃「另類鄉愁」。

洪楷傑表示，高苑的小學弟，現在就讀台體的還有潘澤銘、吳忠宏、周思佑等人，但他們現才大一，當年在高苑並未重疊。他在賽前有先跟田媽、陳郁仁聊了一下，但跟比賽無關，話題泰半是近況，且陳郁仁最近小傷，今天選擇休息免戰，躲掉了場上對決的小尷尬。

但洪楷傑說，一碼歸一碼，「我還是很認真進攻、防守，不管對手球員、教練是誰，態度是一樣的，始終如一。」田本玉也表示，OK啊，之前己跟政大與洪楷傑打過練習賽，雖換到UBA預賽對決，但大家都己釋然，雙方也有默契，況公私分明、問題不大。

(中時 )