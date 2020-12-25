苗栗市街頭驚見死貓吊樹頭，網友熱烈討論。（翻攝「苗栗浪愛結紮合作社」臉書頁）

苗栗市街頭驚見死貓吊樹頭，引起網友一陣怒轟，25日已有愛心人士協助收屍、火化。（翻攝「苗栗浪愛結紮合作社」臉書頁）

苗栗縣民12月25日上班途中，行經苗栗市外環往龜山大橋右側，驚見1隻貓被吊死在樹上，消息被臉書社團「苗栗浪愛結紮合作社」轉發，有民間愛心人士立即趕往收屍，並協助將貓的遺體火化，不過這驚人的一幕，已引起網友怒轟，批評都什麼年代還有人會把死貓掛樹頭，苗栗縣動物保護防疫所則表示，接獲通報時，貓咪遺體已被愛心人士帶走，查看附近無監視器，坦言追查吊貓的嫌疑人有困難。

苗栗縣動物保護防疫所所長張俊義表示，今日上午11點多接獲通報後，即派人員到場處理，但人員到場時，不見貓遺體，進一步了解是有愛心人士先通報苗栗縣友善毛小孩協會，貓遺體已被協助處理的梁姓男子帶走暫置協會，並安排下午2點由三灣的真愛寵物紀念花園免費火化，讓貓咪早日安息。

動保所研判，貓咪會被吊在樹上恐怕與早年「死貓吊樹頭、死狗放水流」的習俗有關，人們為了避邪才有如此舉動，張俊義指出，民眾發現吊貓的地點附近無監視器，要找到吊貓的嫌疑人，釐清是否有毒殺虐貓等情事很困難，不過據了解，這隻貓應該已經被掛在樹上1、2天了。

(中時 )