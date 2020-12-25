中市府升級防疫，台中市跨年實施出入口管制、實聯制。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中跨年晚會將於12月31日登場，針對近日國內爆發1例本土病例，為防堵疫情，台中市政府配合中央提升防疫層級，25日公布加嚴應變措施，水湳與大里雙主場將設置出入口管制

，民眾需完成實聯登記、佩戴口罩、量測體溫及手部消毒後才可進場，場內強制全程戴口罩、補充水分外禁飲食，現場將加強防疫宣導，活動也將隨疫情機動調整，不排除改線上直播。

新聞局指出，水湳中央公園、大里仁化公園雖為戶外開放空間，仍將「加嚴」實施出入口管制，水湳場將設置三個入口、兩個出口，大里場則設置兩個入口、兩個出口，進場前需完成實聯制登記、酒精消毒，每個入口處都將設置自動測溫門，確保參與者體溫正常，會場中需全程戴口罩，除補充水分外禁飲食。

場內如有民眾體溫過高或身體不適，現場設有醫護站及留觀室，將由專業醫護人員協助照護並視情況送醫院檢查，同步通報地方衛生主管機關。提醒居家隔離及檢疫者、自主健康管理者，以及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等症狀者，均不得參加活動。

新聞局表示，水湳與大里場均設有服務台、哺集乳室、育兒室，並備有酒精消毒，流動廁所則備有洗手乳等清潔用品，將加強消毒頻率。活動現場將透過主持人口播、LED跑馬、大聲公擴音器、加派人員舉牌與巡檢等方式，提醒民眾全程戴口罩、禁止飲食，經勸導不聽者可依規開罰。

(中時 )