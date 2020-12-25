台鐵局指出，南迴電氣化前電化里程約917.3公里，12月23日南迴線完成電氣化87.1公里啟用通車後，達成環島鐵路電氣化之目標，電化里程約1,004.4公里。

然而，台鐵局提到，自1979年電氣化迄今，電車線系統已逐漸達屆齡汰換年限，逾41年之設備約490公里(約佔53%)，且近年通勤電車行車密度大增，原設備電流、電量之供應已有不足之現象，為此台鐵局積極研擬關鍵電力設備革新計畫，分短中長期執行。

台鐵局說，計畫於短期(2015~2020年)完成主吊線汰換更新95mm2共1,260公里、9座變電站變壓器容量提升為25MVA及採購電車線維修車17輛，已有效降低電車線斷線機率，並提升現場人員工程執行與維修能量。

接著自2021年起，台鐵局說，將進入中期計畫(2021~2025年)目前已完成總金額80億元之電力系統更新案採購招標，包含：採購無滑翼結構分相裝置97組、無鋼纜之彈簧式終端裝置1,200組、臺北隧道導電軌更換52公里等結構更單純之新型電車線設備，並接續短期計畫，全面更新鐵路沿線電車線設備。

同時台鐵局說，將採購2輛電車線高速檢查車，利用各種感測裝置將檢修資訊數據化，取代傳統人力目視保養。

最後是後續長期計畫(2026~2030年)，台鐵局指出，將對短、中期所安裝設備導入全生命週期維運管理制度，強化設備保養人員教育訓練，並利用現場智慧偵測裝置(如電驛、CCTV、開關比流器等)與臺鐵局電力SCADA聯網，藉由半自動/自動化之電腦輔助軟體協助本局人員快速研判故障位置，提供旅客更安全可靠的乘車品質。

(工商 )