尼泊爾一名年輕男子，近日與友人前往一處瀑布附近遊玩，過程中行經吊橋時，男子為了要拍攝TikTok影片，竟然翻出橋面，一把抓起繩索後就開始往外爬，結果爬到後來手沒力氣了，無法自行爬回吊橋，在繩索上掙扎了許久，最終直直墜落河谷，為了衝流量反而賠上了寶貴的性命。

根據《Pathivara Online》報導，事發於12月19日，24歲的塔帕（Ramesh Thapa）垂掛在吊橋側邊的繩索上，本來還興高采烈地在拍攝影片，孰料最後卻沒力了，無法再爬回橋上，過程中塔帕多次擺盪身體，試圖要用雙腳勾住繩索，但卻屢屢失敗，體力急遽下滑，情況岌岌可危。

從另一段側錄的影片中可以看到，站在橋上的朋友們雖然很想幫忙，卻也無能為力，最後眼睜睜看著塔帕從20公尺高處墜落，重摔在下方河畔土地；隨後塔帕被緊急送往圖爾西布爾的拉普蒂省醫院急救，後來又轉往班克的科哈爾普爾醫學院治療，但因傷勢過重，一週後仍宣告不治身亡。

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(中時新聞網)