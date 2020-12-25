歷經數月艱辛談判，英國與歐盟24日達成歷史性的脫歐貿易協議，不僅為雙方未來關係定調、解除英國無協議脫歐失序危機，更讓為期四年半的脫歐大戲告一段落。

英國首相強生(Boris Johnson)在推特上張貼高舉雙手大拇指的照片，開心宣告脫歐貿易協議終於趕在12月31日過渡期限前達成。他表示：「大家都說不可能，但我們真的拿回掌控權。我們重新掌控自己的命運。」

歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)表示，脫歐是個漫長艱辛的路程，但雙方達成「公平且平衡的協議」，歐洲自此能大步邁向未來。

此協議文本多達2千多頁，重點包括維持英國與歐盟之間免關稅、免配額優惠，同時在邊境管控、旅遊與運輸方面制定新規定，但並未涵蓋金融與服務業議題。

此協議此仍須經英國國會、歐洲議會與歐盟27個成員國同意。歐盟國家將於12月25日開會審查該協議，英國國會預計於30日針對此協議進行投票表決。

(工商 )