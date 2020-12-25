觀光局指出，2021台灣燈會「乘夢逐光．未來風」主燈「乘風逐光」正式在新竹錦華公園進行動土儀式。並由交通部觀光局張錫聰局長和新竹市政府陳章賢秘書長共同主持，祈求工程圓滿順利。

觀光局說，本次主燈結合燈光、工藝及傳統竹藝等特色，完成後將兼具高科技、未來感及傳統燈節等多元意象，有別於以往主燈形象！

觀光局提到，這次主燈設計連結新竹在地產業與傳統竹藝，將108根竹子、風城特色、工藝科技等元素結合，透過機械動力呈現出風一般的律動，且能變化出各種傳統燈籠造型，讓參觀者親身體驗燈光科技的光影魅力，見證傳統民俗與科技的結合，藉由主燈所帶來的感動，對台灣未來心生無限美好的感動與祝福。

觀光局介紹，2021台灣燈會共有三大主軸特色，分別結合設計與工藝、傳統與創意兼具，以及透過藝術和國際對話，展現燈會2.1的概念，並以雙主燈、六大燈區等豐富展示區域，展現各式傳統與科技結合的燈光藝術，為往年傳統元宵節慶，帶來創新能量。

目前疫情尚未舒緩，有關民眾關心的大型群聚活動，及交通管制疏運措施，觀光局也提到，新竹市府依最新疫情現況滾動調整中。觀光局已補助新竹市府經費，辦理疏運規劃及防疫應變計畫，未來也將全力配合，依市府所提的交通管制、疏運措施並予以協助。

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