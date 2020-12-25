雖然是平安夜，但中澳關係仍持續惡化，大陸海關總署昨日宣布由於檢出蟲害，暫停從澳洲新南威爾士州與西澳進口原木，加上早先已經禁止進口的四個州，等於是全面封殺澳洲原木進口。因此，外界關注陸方是否會在兩國爭端不斷的時刻，祭出更多貿易手段反擊澳洲。

大陸海關總署旗下的「12360海關熱線」微信公眾號昨發布上述通報，指出天津、南京、廈門、廣州、深圳和黃埔海關近日在新南威爾士州與西澳兩地進口原木中，檢獲活的林木害蟲，為防止有害生物傳入，依規決定暫停澳洲這兩地的原木進口。

大陸海關總署表示，已將相關情況已向澳洲主管部門通報，大陸各海關將暫停受理12月22日或之後啟運的澳洲新南威爾士、西澳原木報關。同時，海關總署還要求各海關要進一步加強對進口澳洲原木檢疫，發現有害生物應及時送實驗室鑑定；如確認為檢疫性有害生物，一律退回相關貨物，並及時將有關情況報告總署動植司。

然而，大陸從10月底開始，便以害蟲問題為由，先後暫停昆士蘭、維多利亞、塔斯馬尼亞和南澳等澳洲地區的原木進口。這是大陸第4度抵制澳洲原木進口，先前分別於2020年10月31日、11月11日和12月3日。

(中時新聞網)