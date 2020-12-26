迎合「食代」趨勢，持續積極布局餐飲零售市場，六福旅遊集團25日董事會通過，以3億5千405萬元購入新北市五股區五工段8地號土地及地上建物，建置中央廚房，俾利集中運用資源，提昇現有餐飲產量，串接烘焙、便當、零售發展，以因應未來營運發展。

旗下有旅館飯店、主題樂園與烘焙和花藝等多元事業的六福旅遊集團，近年積極布局餐飲食品零售市場，除以冷凍年菜或鍋物，以及盒餐與便當成功打進零售通路，且產能與銷量逐年成長，為母集團帶進不少營收。

六福皇宮熄燈與六福客棧危老改建，為使兩家飯店館內餐飲建立的品牌口碑得以持續留存，六福旅遊集團並持續以皇宮或客棧內餐飲品牌開發新品，如六福皇宮經典料理「本幫醃篤鮮高湯」、「極品牛肉麵」、「南洋叻沙濃湯麵」、「本幫醃篤鮮湯麵」等常溫商品，也有冷凍商品如六福客棧港點、六福皇宮咖哩雞、咖哩牛等。

六 福集團所有零售電商產品除透過六福美饌官網上銷售外，冷凍及常溫商品於各大百貨及超商實體通路合作銷售，如SOGO、新光三越、美福等實體超市以及各電商平台上架銷售。

六福旅遊集團從2018年底即跨入零售電商領域，以「主廚好手藝輕鬆帶著走」的理念出發，網羅六福飯店品牌旗下之經典美食品牌，並強調天然選材、健康烹調、友善大地、在地食鮮等4大堅持，讓五星料理走入家庭，相較於其他同業於2020年才陸續啟動，六福旅遊集團已及早布局宅食經濟，並已建立品牌知名度。如今六福董事會通過購地自建中央廚房案，意味六福已完成練兵整備，並熟悉市場生態，加大力道耕耘此一市場，為集團創造新的成長曲線。

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