正妹網紅「奔跑晶騾子」擁有漂亮臉蛋與超豐滿上圍，加上拍片尺度大膽，總是不吝嗇秀出自己傲人身材，讓她的抖音帳號吸引超過百萬粉絲追蹤。未料近日網路卻瘋傳8部女主角激似奔跑晶騾子的不雅片，吸引大批老司機暴動求上車，更有不少人跑去她的社群網站留言「紅酒真好喝」。

身材火辣的抖音正妹「奔跑晶騾子」，近日驚傳大尺度不雅片在網路瘋傳。據悉，這部號稱是奔跑晶騾子的不雅影片，其實是由8部短片剪輯而成，已流傳長達半年之久，而影片背景正是在她經常拍攝抖音影片的房間中。

奔跑晶騾子今日聖誕節當然也不忘送福利。(取自奔跑晶騾子微博)

影片女主角不僅長相與身材激似奔跑晶騾子，穿著薄紗情趣睡衣大膽露出胸前2點的她，還上演紅酒澆胸、自摸呻吟等破尺度橋段，畫面香豔又刺激，更吸引香港老司機特地在高登論壇PO文求上車「百萬追蹤抖音直播主晶騾子流出影片 求片」。

奔跑晶騾子拍照尺度大膽。(取自奔跑晶騾子微博)

奔跑晶騾子疑似8部不雅片外流，對此她也特地拍片回應，坦承她就是影片中的女主角，更直指是前男友惡意曝光。幸好奔跑晶騾子也相當看得開，她說既然無法收回這些外流影片，她索性就當成給粉絲的福利了。目前奔跑晶騾子的抖音帳號已被封鎖，原因不得而知。

(中時新聞網)