身處資訊時代，孩子成長常與螢幕相伴，楊梅國中順應潮流發展數位閱讀，設置情境閱讀教學App，內建中、英與客語發音配上文字說明，學生能拿著平板走訪校園景點，了解校內特色建築、植物生態與文化，創新思維也讓校方成功斬獲全國閱讀磐石獎，持續推廣不同的閱讀視野。

楊梅國中位於楊梅市區，人手一機成為校園日常，校方看準資訊科技推展，延伸出數位閱讀教案，課程貫穿七、八、九年級，又以升學壓力最低的七年級為主力，教師授課時利用智慧教室資源，使用平板、IRS遙控器，並透過即時反饋系統，精準掌握學生學習狀況，也能數據化孩子的學習歷程。

楊梅國中教師王湘佩指出，校方過去出資建置AR擴增實境APP，引導學生開發校內景點，並獨立完成撰稿、過音後，製成校園走讀導覽指南，供師生、里民自由下載，使用者能透過趣味闖關的方式，在遊戲中認識校園景物，提升學習樂趣，學生總興奮地說「就像玩RPG遊戲一樣，每天都看到自己升等！」

王湘佩說，由於趣創課實驗小學借用楊梅國中場地授課，校方順水推舟設計「大手牽小手」聊書活動，讓國中學子化身成說書人，活潑地為國小生講述故事，達到「共讀共好」的目的。她認為，數位教案除科技載具的使用外，培養孩子資訊素養及批判思維才是箇中精隨，不被繁雜資訊牽著走。

(中時 )