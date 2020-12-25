桃園市原住民族人口高達7萬7558人，為全國原民人口移入最多，市府原民局為鼓勵原民文化薪火相傳，完成創新價值與藝術傳承，今年再次舉辨「桃原十大伴手禮」徵選，最後平捲出實品組、非食品組共10項伴手禮商品，有因應疫情而生的珍繡口罩袋，也有使用放山雞、低GI稻米製成的「米飽」，部落風格十足。

本次十大伴手禮以「桃原民」作為品牌概念，原民局徵求在地業者，以原民文化製作出具有濃濃部落特色的優質商品，串聯定居於桃園的16族原民文化。局長林日龍指出，特色伴手禮能展現族群多元化、精緻化，以及城市意象連結，讓送禮變得多元有趣，還富含文化意涵，一舉多得。

設計「Treasure珍繡口罩袋」的金陳怡蒨，身上流著一半的布農族血液，眼看疫情讓口罩成為日常必須，她便靈機一動，將原民傳統的編織圖騰，精繡在口罩戴上，選色則以布農代表色藍色、小米金黃色為主，將傳統與時尚完美結合，期能向外界傳達「珍惜當下，節省資源」的概念。

利用桃園原民食材打造「低 GI ME 飽」的陳明宏，本身是阿美族人，自電子業退下後轉為種植低GI稻米，為打造符合桃園原民的農特產，他決定以消費者常見的米堡作為媒介，將放山雞、低GI稻米、野蔬、馬告及椴木香菇等特色食材入菜，打造以健康作為基本概念的特色原民食品。

本次十大伴手禮中，入圍食品組的店家有：十三個手感烘焙、大春烘焙坊、恩禾企業有限公司（百米良田）、添美釀造有限公司；非食品組的店家則為；十六分之一有限公司、木之筆藝工坊、桃園市原住民產業發展協會、泰雅伊娜原住民工作坊、添美釀造有限公司、藍繪工作坊。

(中時 )