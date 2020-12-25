桃園市楊梅區近年實驗教育發展蓬勃，由家長組成的趣創者團體實驗教育團體，推行4年來已招收破百位學生，原租借的授課教室逐漸不敷使用，地方便向市議員鄭淑方陳情，期市府能協助續借公立學校閒置教室。教育局允諾，將在不影響學校校務發展下，協助申請人辦理續借事宜，從旁輔助地方實驗教育發展。

趣創者實驗教育團體4年前成立，由家長、教師自發組成，教育理念奉行中央大學教授陳德懷所提出的「興趣驅動創造者理論」，目前招收105位學生，相關師資約20名，授課教室則向公立學校租借閒置場地，現採分校區進行，1到3年級在楊梅國中，4年級則在水美國小，5年級學生則恐面臨無校舍使用的困境。

陳德懷坦言，目前實驗教育人力、設備相當缺乏，若要尋找更大的場地授課，龐大租金將從學費中支出，造成家長莫大壓力，因此向市議員鄭淑方陳情，期市府能挹注資源，協助提供閒置校舍，讓實驗教育能夠在楊梅深根。鄭淑方則說，實驗教育為未來趨勢，呼籲教育局重視孩子多元學習的狀況。

教育局表示，現已依法邀集專家學者組成「高級中等以下教育階段非學校型態實驗教育審議會」，除鼓勵家長團體轉型為實驗教育機構，完善教學資源及保障學生權益外，申請人若有場地租賃需求，市府也將在不影響公私立學校校務發展下，提供學生體健設施空間需求等必要協助。

(中時 )