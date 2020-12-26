此外，「恆基親子活動區」也正式登場。（謝佳潾攝）

恆春基督教醫院自接任恆春半島婦幼專責醫院以來，除積極與高雄榮總、長庚醫院談合作派駐醫師外，也不斷更新軟硬體設備打造友善環境，當中在耶誕節亮相的「彩繪候診椅」成功吸引親子目光，讓醫院不再只有冰冷感而是熱情滿滿。

「只有可愛能形容了。」恆基指出，16張明亮鮮豔、寫滿祝福語的候診椅，是由恆春國小美術班的12位學童親手畫製而成，每張都是創意也是感恩，家長與孩子們不惜利用假日來彩繪，就為力挺院方想打造親子友善就診環境的決心。

恆基說，偏鄉醫療資源有限，因此3家醫院都有專責項目，而恆基自承攬婦幼項目以來，一直努力做到最好，除兒科醫師占全醫院醫師人數1／6外，停了數年的急診重啟後也加入兒科，而今年10月更與高雄榮總合作，他們將派4位兒科醫師輪流進駐醫院共1年，明年1月高雄長庚則派1位婦科醫師進駐1年。

恆基強調，不管是醫師人力或是軟硬體設備，院方都盡力做到最好，尤其兒科的感染控制一定要非常謹慎，也盼藉此提高婦幼就診率，無須再奔波百里延誤就醫時間。

此外，「恆基親子活動區」也正式登場，粉紅色的地墊、書櫃及鞋櫃，還有黃色、藍色、綠色、橘色與紫色為主的2組小桌椅，讓孩子坐在區域內盡情玩樂與閱讀，不僅能轉移就醫時忐忑不安的情緒，也能讓家長休息片刻。

(中時 )